В Москве сроки регистрации жилья для молодоженов временно сократятся

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве планируют ускорить сроки регистрации жилья для молодых семей, заключивших брачный союз в период с 8 по 13 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичных центров госуслуг.

Отмечается, что такая акция приурочена к Дню семьи, любви и верности.

"Зарегистрировав брак в период с 8 по 13 июля во всех отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на новых городских площадках молодые семьи смогут получить услугу по оформлению прав собственности на объекты недвижимости в центрах госуслуг "Мои Документы" в сокращенные сроки", – рассказали в пресс-службе.

Молодожены, принявшие участие в акции, получат услугу регистрации жилья на два дня быстрее. Воспользоваться предложением можно успеть до 8 декабря нынешнего года в любом центре "Мои документы".

Ранее стало известно, что в Москве ко Дню семьи, любви и верности подготовили более 300 праздничных мероприятий.