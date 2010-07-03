В Москве сроки регистрации жилья для молодоженов временно сократятся

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве планируют ускорить сроки регистрации жилья для молодых семей, заключивших брачный союз в период с 8 по 13 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичных центров госуслуг.
Отмечается, что такая акция приурочена к Дню семьи, любви и верности.
"Зарегистрировав брак в период с 8 по 13 июля во всех отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на новых городских площадках молодые семьи смогут получить услугу по оформлению прав собственности на объекты недвижимости в центрах госуслуг "Мои Документы" в сокращенные сроки", – рассказали в пресс-службе.
Молодожены, принявшие участие в акции, получат услугу регистрации жилья на два дня быстрее. Воспользоваться предложением можно успеть до 8 декабря нынешнего года в любом центре "Мои документы".
Ранее стало известно, что в Москве ко Дню семьи, любви и верности подготовили более 300 праздничных мероприятий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.