В торговых центрах СЗАО 3 июня выявили свыше 40 нарушителей масочного режима

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Более 40 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на северо-западе Москвы 3 июня. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Игорь Козиков.

Рейды прошли в торговых центрах "Калейдоскоп", "Щука" и "Хорошо".

"По результатам обследования выявлено 43 нарушения", – уточнил Козиков.

Он подчеркнул, что за нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 3.18.1 КоАП. Нарушителей штрафуют на 4 тысячи рублей.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в столице специалисты ежедневно проверяют предприятия торговли и общепита на предмет соблюдения эпидемиологических мер.

По его словам, в среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам.

