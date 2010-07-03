Акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации"/Лео Бокерия
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах. В Москве акция будет проходить на ВДНХ в воскресенье, 7 апреля.
Мероприятие пройдет по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".
Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил, что ходьба является "золотым рецептом оздоровления".
"Основная задача акции очевидна – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни. Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление участникам. А инструкторы Лиги здоровья нации по ЗОЖ и ГТО проведут инструктаж", – приводятся в сообщении слова Бокерии.
Отмечается, что участников ждет зарядка с известными артистами, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты в рамках всероссийской эстафеты "Каждому городу – маршрут здоровья".
Мероприятие начнется в 11:00 на главной аллее ВДНХ.
"Есть определенные рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том числе тест – 10 тысяч шагов в день. Вообще, общепризнано, что ходьба это самый оздоровительный вид активности", – отметил президент Лиги здоровья нации.
По его словам, благодаря ходьбе также можно понизить артериальное давление.
Акцию поддержали столичный департамент здравоохранения и департамент труда и социальной защиты Москвы.
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