Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03 апреля, 20:14

Акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет на ВДНХ

город парки досуг

03 апреля, 20:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: пресс-служба Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации"/Лео Бокерия

Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" пройдет одновременно более чем в 150 российских городах. В Москве акция будет проходить на ВДНХ в воскресенье, 7 апреля.

Мероприятие пройдет по территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка, сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия отметил, что ходьба является "золотым рецептом оздоровления".

"Основная задача акции очевидна – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни. Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление участникам. А инструкторы Лиги здоровья нации по ЗОЖ и ГТО проведут инструктаж", – приводятся в сообщении слова Бокерии.

Отмечается, что участников ждет зарядка с известными артистами, флешмоб #ПередайСердце и передача эстафеты в рамках всероссийской эстафеты "Каждому городу – маршрут здоровья".

Мероприятие начнется в 11:00 на главной аллее ВДНХ.

"Есть определенные рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том числе тест – 10 тысяч шагов в день. Вообще, общепризнано, что ходьба это самый оздоровительный вид активности", – отметил президент Лиги здоровья нации.

По его словам, благодаря ходьбе также можно понизить артериальное давление.

Акцию поддержали столичный департамент здравоохранения и департамент труда и социальной защиты Москвы.

"Мосгорсправка": москвичи за ЗОЖ

город парки досуг

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика