Москвичи узнают о способах преодоления экономического кризиса в парке "Зарядье"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам расскажут о способах преодоления экономического кризиса. 11 апреля в парке "Зарядье" пройдет лекция с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. Тема беседы – "Экономика и культура: сможет ли Россия выбраться из колеи?".

На площадке расскажут, почему не приносят результата реформы, которые направили на построение инновационной экономики, но не заложили "культурный" аспект.

Лекция состоится в парке "Зарядье" 11 апреля в 11:00 в павильоне "Заповедное посольство". По любым организационным вопросам необходимо обращаться по телефону 8-925-037-80-15 (Анастасия).

Александр Аузан – общественный деятель, публицист, член экономического совета при президенте РФ, член экспертного совета при правительстве РФ, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики. Сторонник мер по развитию "человеческого капитала" в России.