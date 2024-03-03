Выставка "Благородная дама: в свете и дома" откроется 6 марта в усадьбе Воронцово

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Благородная дама: в свете и дома" откроется 6 марта в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На выставке, посвященной аксессуарам и деталям гардероба рубежа XIX–XX веков, можно будет познакомиться с предметами и антикварными гравюрами из коллекции просветительского проекта "Музей на ладони". Гости увидят предметы дам благородного сословия – старинные зонтики, сумочки, кружева и украшения, которым более 100 лет", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в экспозиции можно будет увидеть разные пряжки, шляпные булавки, украшенные перламутром и росписью старинные веера, а также кавалерские пенсне с зелеными стеклами.

Посетители смогут окунуться в мир прессы XIX века. На выставке представят модные гравюры, журналы и газеты, цитаты из руководств по этикету для благовоспитанных дам.

Посмотреть экспозицию можно с 6 марта по 7 апреля по будням с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00. Билеты доступны на сайте и в кассах учреждения.

Между тем стало известно, что свыше 70 тысяч человек посетили выставку "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне "Транспорт СССР" (№ 26) на ВДНХ. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, из-за большого интереса к транспорту столицы и самой экспозиции власти решили продлить выставку до 8 июля.

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