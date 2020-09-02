Депутаты Мосгордумы встретились с префектом ЗАО и передали просьбы москвичей

Фото: управа района Ново-Переделкино города Москвы
Депутаты Мосгордумы провели встречу с префектом Западного административного округа (ЗАО) Алексеем Александровым для обсуждения проблем местных жителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На встрече с префектом я передала просьбу жителей обратить внимание на экологическую ситуацию в промзоне "Очаково": люди там жалуются на запах гари", – рассказала депутат Татьяна Батышева.
По словам представителя Мосгордумы, причиной могло быть уже пресеченное незаконное сжигание мусора. В целом, согласно данным станции экономониторинга, нарушений в районе выявлено не было.
Депутат Валерий Головченко, в свою очередь, рассказал о реализации программы реновации в поселении Лазенки в Ново-Переделкине. По словам парламентария, жители хотели бы получить жилье в родном поселке, но многоквартирные дома там построить пока невозможно.
Головченко и Александров пришли к соглашению, что если жители округа решат переселиться побыстрее, то им предложат жилье в других микрорайонах – Ново-Переделкине или в Солнцеве. В противном случае потребуется более продолжительное ожидание.
Также о программе реновации рассказал депутат Александр Козлов. Парламентарий обратил внимание на то, что в домах 49 и 51 по улице Удальцова остаются нерасселенные дома, что небезопасно.
"Я уже направлял обращение по этой ситуации в координирующее программу ведомство. Людям пока не подобраны соответствующие квартиры. Но важно ускорить это процесс, поскольку проживание в почти пустом доме весьма небезопасно", – подчеркнул Козлов.
Также депутат передал префекту просьбу жителей дома 3, корпуса 1, по улице 26 Бакинских комиссаров. Здесь требуется перенести на более ранний срок работы по капитальному ремонту – кровля и фасад могут не продержаться до запланированной после 2040 года процедуры.
По данным на 30 августа, в Московский фонд реновации жилой застройки поступило уже 614 обращений граждан на приобретение дополнительной площади в новых квартирах по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что с горожанами заключили 544 договора.
"Это наш город": еще 17 стартовых площадок включили в программу реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: