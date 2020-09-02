Депутаты Мосгордумы встретились с префектом ЗАО и передали просьбы москвичей

Фото: управа района Ново-Переделкино города Москвы

Депутаты Мосгордумы провели встречу с префектом Западного административного округа (ЗАО) Алексеем Александровым для обсуждения проблем местных жителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На встрече с префектом я передала просьбу жителей обратить внимание на экологическую ситуацию в промзоне "Очаково": люди там жалуются на запах гари", – рассказала депутат Татьяна Батышева.

По словам представителя Мосгордумы, причиной могло быть уже пресеченное незаконное сжигание мусора. В целом, согласно данным станции экономониторинга, нарушений в районе выявлено не было.

Депутат Валерий Головченко, в свою очередь, рассказал о реализации программы реновации в поселении Лазенки в Ново-Переделкине. По словам парламентария, жители хотели бы получить жилье в родном поселке, но многоквартирные дома там построить пока невозможно.

Головченко и Александров пришли к соглашению, что если жители округа решат переселиться побыстрее, то им предложат жилье в других микрорайонах – Ново-Переделкине или в Солнцеве. В противном случае потребуется более продолжительное ожидание.

Также о программе реновации рассказал депутат Александр Козлов. Парламентарий обратил внимание на то, что в домах 49 и 51 по улице Удальцова остаются нерасселенные дома, что небезопасно.

"Я уже направлял обращение по этой ситуации в координирующее программу ведомство. Людям пока не подобраны соответствующие квартиры. Но важно ускорить это процесс, поскольку проживание в почти пустом доме весьма небезопасно", – подчеркнул Козлов.

Также депутат передал префекту просьбу жителей дома 3, корпуса 1, по улице 26 Бакинских комиссаров. Здесь требуется перенести на более ранний срок работы по капитальному ремонту – кровля и фасад могут не продержаться до запланированной после 2040 года процедуры.

По данным на 30 августа, в Московский фонд реновации жилой застройки поступило уже 614 обращений граждан на приобретение дополнительной площади в новых квартирах по программе реновации. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что с горожанами заключили 544 договора.

