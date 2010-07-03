Движение на участке Ломоносовского проспекта восстановлено

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Движение на участке Ломоносовского проспекта, где произошло повреждение контактной сети, восстановлено, передает телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось, что на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил сеть. Вместо троллейбусов № 4 и № 49 на участке временно ходили автобусы.

Затруднения в движении транспорта днем 2 сентября также наблюдались в районе Терминала В аэропорта Шереметьево из-за ДТП. Сейчас последствия аварии устранены, движение нормализовалось. Водителей также предупредили о возможных пробках в районе аэропорта из-за возвращений пассажиров из отпусков.

