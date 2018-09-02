Генеральная уборка метро к Дню города завершена на 80 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная уборка станций московской подземки и Московского центрального кольца (МЦК) по случаю празднования Дня города завершена на 80 процентов, передает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Работы провели на 200 станциях, а также на большинстве станций-объектов культурного наследия. До 8 сентября уборка завершится полностью", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время работники помыли более 30 тысяч квадратных метров облицовки пола, колонн, а также путевых стен и лестниц в переходах между станциями. Помимо этого, во время уборки были очищены более 15 тысяч квадратных метров фасадов зданий вестибюлей и помыты около 50 тысяч квадратных метров стеклянных витражей и окон.

Отмечается, что во время уборки рабочие использовали альпийское снаряжение и щадящие мыльные шампуни.

Ежегодная генеральная уборка станций и архитектурных элементов в преддверии празднования Дня города проводится ночью, чтобы не создавать дискомфорта пассажирам днем.

Ранее на Кольцевой линии столичной подземки запустили тематический поезд "Градоначальники Москвы", посвященный Дню города.