Более 200 бахчевых развалов начали работать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Это наш город": бахчевые развалы заработали в столице

В Москве начали работать бахчевые развалы. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Для удобства москвичей арбузы и дыни будут продаваться на ярмарках выходного дня, в предприятиях торговли, а также на 240 бахчевых развалах, которые открылись в столице 1 августа", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что на прилавках будут продаваться арбузы и дыни из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской областей, а так же Узбекистана, Казахстана, Коста-Рики.

Специалисты отметили, не следует покупать бахчевые культуры у случайных лиц, на стихийных рынках, а также в непосредственной близости от автомобильных дорог. Эксперты рекомендуют покупать арбузы и дыни именно в специальных местах.

Все торговые точки имеют одинаковый дизайн – деревянные лотки в полоску. В каждом должна быть информационная вывеска с названием организации, весы и товарные документации. Продавцы обязаны иметь при себе медицинскую книжку, а также по первому требованию предоставить журнал отзывов и предложений.