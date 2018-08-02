Никто, кроме нас. Как столица отпразднует день ВДВ

По всей России 2 августа отмечают 88-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Запланировано множество праздничных мероприятий: парадные шествия, показательные выступления, выставки и концерты, передает телеканал Москва 24.
В столице в День ВДВ мужчины в тельняшках и голубых беретах по традиции заполняют скверы и парки. Гуляния проходят мирно. Одним из популярных мест встречи десантников, как и в прошлые годы, стал Парк Горького. Охотно собираются и у станции метро "Киевская" – на площади Европы. А на Манежной площади больше всего "голубых беретов" можно увидеть у фонтана "Часы" и у знаменитых скульптур коней. Не меньшей популярностью среди героев сегодняшнего праздника пользуется парк Победы на Поклонной горе.
Кроме того, с самого начала празднования в России Дня ВДВ излюбленным развлечением десантников 2 августа остаются встречи и гуляния на ВДНХ.
Некоторые даже не отказывают себе в том, чтобы окунуться в фонтан, хотя далеко не каждый знает, откуда пошла такая традиция. Версий ее происхождения существует несколько. Согласно одной из них, однажды несколько подвыпивших десантников случайно упали в фонтан. Друзья бросились их вытаскивать, а затем к компании "подключились" полицейские. Необычную сценку сфотографировал случайный прохожий, что якобы и положило начало традиции.
Другие заявляют, что купаются в фонтанах потому, что видят отражение неба в воде и таким образом могут быть к нему ближе.
Кроме того, на Руси 2 августа издревле отмечали Ильин день. Считалось, что это последний летний день, когда можно купаться в водоемах. По еще одной версии, десантники и пользуются этим последним шансом.
Тем не менее, предупреждают специалисты, тем, кто отважится искупаться в фонтанах, придется очень несладко, ведь температура воды в них – всего 16 градусов. К тому же не стоит забывать, что такое купание, по сути, является административным правонарушением.
Ранее сообщалось, что во время празднования Дня ВДВ движение транспорта в центре Москвы ограничат. Ильинку перекрыли для автомобилей от Красной до Биржевой площади. Ограничения будут действовать до 16:00. Кроме того, в АМПП уточнили, что парковочные места на этой территории будут недоступны.
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