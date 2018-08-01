Движение в центре Москвы ограничат во время празднования Дня ВДВ

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Во время празднования 2 августа Дня ВДВ в центре Москвы перекроют движение на Ильинке от Красной площади до Биржевой площади. Также будут недоступны парковочные места на этой территории. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Ограничения продлятся с 6 часов утра до четырех часов вечера. Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с перекрытиями также будут заблокированы платные парковки Всего на данном участке расположено 20 мест для парковки", – отметили в АМПП.

В АМПП призвали водителей учесть эти изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что в восьми столичных парках усилят охрану в День воздушно-десантных войск, а основное празднование пройдет на улице Ильинка.