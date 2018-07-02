Движение в районе стадиона "Спартак" ограничат во время матча Колумбия – Англия

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Движение в района стадиона "Спартак" 3 июля будет перекрыто в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии. Требования FIFА подразумевают организовать пешеходные зоны для болельщиков, поэтому часть улиц вокруг стадиона будет перекрыта. Ограничения будут действовать только в день матча.

Будет запрещено движение по следующим участкам:



Волоколамский проезд;

Проезд Стратонавтов;

Разворот на дублере Волоколамского шоссе в сторону области на пересечении с Волоколамским проездом;

Сходненский тупик.

Волоколамский проезд;

Проезд Стратонавтов;

улица Летная.

Остановка и стоянка транспорта будет ограничена на участках:Местные жители, которые получили пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

С 1 июня и до конца ЧМ-2018 работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе, а также на Волоколамском шоссе работают ежедневно.

По существующей выделенной полосе общественного транспорта в районе Тушинского тоннеля перенесено движение из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета.