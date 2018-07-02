Движение в районе стадиона "Спартак" ограничат во время матча Колумбия – Англия

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Движение в района стадиона "Спартак" 3 июля будет перекрыто в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии. Требования FIFА подразумевают организовать пешеходные зоны для болельщиков, поэтому часть улиц вокруг стадиона будет перекрыта. Ограничения будут действовать только в день матча.
Будет запрещено движение по следующим участкам:
С 1 июня и до конца ЧМ-2018 работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы. Выделенные полосы на Ленинградском проспекте от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе, а также на Волоколамском шоссе работают ежедневно.
По существующей выделенной полосе общественного транспорта в районе Тушинского тоннеля перенесено движение из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета.
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