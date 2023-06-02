18:12Город
Городские службы ликвидировали прорыв гидранта на юге Москвы
телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Разлив воды по улично-дорожной сети был ликвидирован оперативно", – отметили в сообщении.
Уточняется, что инцидент на водоснабжении потребителей никак не отражается.
Ранее сообщалось, что в начале марта во Владивостоке прорвало теплотрассу на улице Новоивановской, без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Тогда из-за происшествия временно ограничили движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской.
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