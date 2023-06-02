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18:12

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Городские службы ликвидировали прорыв гидранта на юге Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Городские службы ликвидировали прорыв гидранта на юге Москвы по адресу Каширское шоссе, дом 84, корпус 1. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Разлив воды по улично-дорожной сети был ликвидирован оперативно", – отметили в сообщении.

Уточняется, что инцидент на водоснабжении потребителей никак не отражается.

Ранее сообщалось, что в начале марта во Владивостоке прорвало теплотрассу на улице Новоивановской, без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Тогда из-за происшествия временно ограничили движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской.

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