Городские службы ликвидировали прорыв гидранта на юге Москвы по адресу Каширское шоссе, дом 84, корпус 1. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Разлив воды по улично-дорожной сети был ликвидирован оперативно", – отметили в сообщении.

Уточняется, что инцидент на водоснабжении потребителей никак не отражается.

Ранее сообщалось, что в начале марта во Владивостоке прорвало теплотрассу на улице Новоивановской, без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Тогда из-за происшествия временно ограничили движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской.