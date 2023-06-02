Москва онлайн покажет первую в этом сезоне церемонию развода караулов в Кремле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первую в этом сезоне церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

По традиции в мероприятии примут участие Рота специального караула Президентского полка, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Церемония развода караулов будет проходить по субботам с июня по сентябрь.

Смотрите прямую трансляцию 3 июня в 11:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.