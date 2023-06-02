Экскурсии проекта "Открой#Моспром" посетили более 3 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В третьем сезоне проекта "Открой#Моспром" поучаствовали почти 3,2 тысячи человек, он проходил с 15 по 31 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом сезоне новинкой для посетителей стали ночные специальные туры, которые посетили более 60 человек. Всего москвичи смогли побывать на территориях 28 столичных компаний и посетить 125 экскурсий, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

"Также мы расширили список участников, к проекту присоединилось еще несколько компаний. Кроме того, на пяти предприятиях провели около 60 мастер-классов, в них приняли участие примерно 2 тысячи человек", – добавил он.

Овчинский добавил, что новыми участниками стали заводы "МЭЛ", "Легопласт" и резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", который производит пластиковые палеты.

В этом году мастер-классы были организованы на территории Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности, где граждане смогли испечь космический хлеб. На фабрике "Свобода" прошла тест-сессия косметических средств, выпускаемых предприятием. Москвичи также смогли посетить шоколадную фабрику French Kiss.

В рамках ночных спецтуров граждане побывали на ночной экскурсии на заводе "Микрон", где их ознакомили с техническим процессом микроэлектронного производства, которое работает в круглосуточном режиме. Они увидели, как собираются чип-модули для банковских карт, документов и транспортных билетов и многое другое.

В офисе IT-компании "ВКонтакте" жители Москвы узнали о проектах и сервисах холдинга и посмотрели на город с обзорной площадки на 22-м этаже. На ночной экскурсии "Ночь в "Очакове" посетители наблюдали за процессом изготовления напитков, увидели линии розлива и бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом.

Экскурсии также прошли на территории компании "Московский картофель", фабрике мороженого BRandICE, на лифтостроительных предприятиях "Мослифт" и "Щербинский лифтостроительный завод", в ОЭЗ "Технополис "Москва" и на других производствах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что онлайн-квиз на тему промышленности от проекта "Открой#Моспром" стал самым масштабным в России и вошел в Книгу рекордов страны.

По его словам, в этом году в соревнованиях приняли участие 327 команд, а всего в викторине участвовали порядка 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны.



Москвичам рассказали о работе проекта "Открой Моспром"