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Город

14:29

Крыша "Лужников" откроется для летних экскурсий

город

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

С 5 июня крыша Большой спортивной арены в "Лужниках" откроет сезон летних экскурсий. Уже в первые выходные лета желающие смогут пройти по маршруту длиной почти 1 километр по крыше и насладиться панорамным видом на Москву. С крыши "Лужников" открываются виды на пейзажи спорткомплекса, "Москва-Сити", МГУ и других достопримечательностей с высоты птичьего полета.

Гостям также разрешат выйти к футбольному полю Большой спортивной арены.

Экскурсии проходят каждую субботу и воскресенье. Начало в 14:00, 16:00 и 18:00. Группы формируются в составе до 12 человек.
Стоимость билета составляет 1 300 рублей. Возрастное ограничение 14+.

Приобрести билеты можно на сайте.

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