Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы перешли к исполнению поручения Владимира Путина по увеличению количества социальных и спортивных объектов. Об этом сообщает агентство "Москва".

Как отметила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева, доступные спортивные объекты стали важной частью социальной инфраструктуры. По ее словам, талантливые тренеры не менее уважаемы и востребованы, чем учителя и врачи.

"Строить, модернизировать спортобъекты не менее важно, чем школы, поликлиники", – подчеркнула Гусева.

Она также напомнила, что в 2023 году в столице были введены в эксплуатацию 23 крупных спортивных сооружения, каждый из которых станет знаковым для своей сферы: ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", дворец спорта "Некрасовка", центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево.

Всего в 2023 году было создано 1,2 тысячи новых общедоступных спортивных зон. Таким образом, в настоящее время в Москве действуют 39 197 спортивных зон. Абсолютное большинство (25,2 тысячи) спортивных зон находится в собственности столицы.

В своем послании Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля, президент Владимир Путин объявил о создании нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Путин поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в России к 2030 году до 78 лет, после этого срока – до 80 лет.