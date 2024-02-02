Москва онлайн покажет обзор выставки "Продэкспо-2024"

Фото: prod-expo.ru

5 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор 31-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", которая будет проходить в ЦВК "Экспоцентр".

Корреспондент Анна Луговская пообщается с организаторами и производителями, расскажет о самых необычных и вкусных продуктах, которые делаются в России и не только. Вы узнаете, как производятся сыры, колбасы, кондитерские изделия и многое другое.

В выставке участие примут 2 145 компаний из 40 стран, в числе которых Азербайджан, Аргентина, Армения, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Иран, Испания, Италия и другие.

Смотрите прямую трансляцию 5 февраля в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.