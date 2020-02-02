Концерты и конкурсы. Что подготовило "Московское долголетие"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Концерты классической музыки, вокальный конкурс и курсы по настольному теннису ждут участников проекта "Московское долголетие" с 3 по 9 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В районе Дмитровский 3 февраля пройдет день памяти, посвященный Сталинградской битве. В 13:30 выступит хор проекта с концертной программой "Несломленный Сталинград".
В районе Бутырский мероприятие посвятят 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ученики и преподаватели музыкальной школы № 66 исполнят песни советских лет и стихотворения поэтов-фронтовиков.
В районе Восточное Измайлово выступит психолог Светлана Смирнова. Она расскажет о концентрации внимания и коррекции памяти. Ее программа получила название "Я режиссер своей жизни".
4 февраля в районе Сокол выступит самодеятельный хоровой ансамбль "Надежда". В Кузьминках в этот день участник "Московского долголетия" прочтет лекцию "Сталинград в истории победы". В Раменках можно будет попасть на открытый урок по настольному теннису.
В районе Хорошевский 5 февраля выступит лауреат конкурса "Голос долголетия" Жанна Стома. В районе Бибирево в этот день продолжат вспоминать героев Сталинградской битвы. Там пройдет концерт "Они сражались за Родину", приуроченный к 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск.
В Гольяново состоится книжная встреча, где гости смогут обсудить любимые произведения. В районе Гагаринский можно будет послушать фортепианную музыку. На концерте прозвучат произведения классических авторов и ретрокомпозиции.
6 февраля в Печатниках организуют первый отборочный тур вокального конкурса "Курьяновский соловей – 2". Состязание пройдет в два тура, а победителей определят в нескольких номинациях.
7 февраля в районе Сокол запланирован концерт "Эти глаза напротив". В районе Хорошевский выступит заслуженный артист России Всеволод Ушаков. В районе Капотня участники проекта "Московское долголетие" сыграют в игру "Угадай мелодию".
Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти привлекают социальных работников и волонтеров.
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