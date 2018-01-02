Почти 80 музеев Москвы работают бесплатно в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

77 столичных музеев будут работать бесплатно со 2 по 7 января. Приобрести билеты можно в кассах площадок.

Жителей и гостей города ждут праздничные программы, премьерные проекты и популярные выставки, сообщает портал мэра и правительтсва Москвы.

В Новом Манеже в эти дни продолжит работу экспозиция "Необъятный Рязанов". Выставка посвящена биографии, фильмам и стихам режиссера Эльдара Рязанова. В музее Марины Цветаевой можно увидеть выставку "Где мой дом?", на которой представлены записки, тетради и черновики поэтессы.

Кроме того, бесплатные экспозиции работают в Мемориальном музее космонавтики, Доме Высоцкого и музее "Садовое кольцо".

В департаменте культуры города предупредили, что некоторые мероприятия в музеях могут остаться платными.

Во время новогодних праздников развелкательные программы для посетителей проведут почти в 170 библиотеках столицы.

Горожан ожидает разнообразная праздничная программа в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и других традиционных акций. Главной темой зимнего фестиваля в этот раз стал театр.

Подробнее узнать о предстоящих мероприятиях можно в спецпроекте портала Москва 24.