Дороги перекроют на участке территории "Москва-Сити" 2–3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение перекроют на участке территории "Москва-Сити" 2–3 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проехать нельзя будет с 00:01 2 сентября до 23:59 3 сентября по участку местного проезда в районе дома 10, строения 2 по Пресненской набережной. Ограничения связаны с обустройством парковочной зоны у делового центра "Москва-Сити".

Ранее стало известно, что в Тимирязевском проезде и на Петровской площади изменится схема движения транспорта на одностороннюю. Вдоль Петровской площади автомобилисты смогут следовать по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду можно проехать от Петровской площади на улицу Прянишникова.

До этого сообщалось, что с 21 августа на некоторых участках в районе пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Хорошевского шоссе движение ограничат и перекроют несколько полос.

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