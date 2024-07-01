В Москве определены 10 финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице определили 10 из 48 участников финала чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Финалистами стали представители всех возрастов, включая 8-летнего Илью Семенова, 18-летнюю Веронику Урвачеву и 12-летнего Толибшо Аноятшоева. Последний научился игре лишь на площадке чемпионата. Он живет неподалеку от соревнований, поэтому решил попробовать принять участие в мероприятии.

За первую неделю он набрал 0 баллов, но уже к третьему воскресенью он стал победителем, набравшим 15 баллов. Ему вручили кубок и медаль, а также пригласили в суперфинал, который пройдет в сентябре.

"Я играл на площадке чемпионата буквально со всеми: моим соперником на первой неделе был шестилетний мальчик, а потом дедушка лет 80. Побеждать я научился не сразу, но теперь это моя любимая игра", – рассказал он.

В чемпионате уже приняли участие свыше 15 тысяч человек. Состязания проходят на главной площадке на Чистопрудном бульваре, а также на окружных площадках по графику. Все участники получают памятные дипломы, а победители отборочных туров – кубки и медали.

Чемпионат по игре начался 1 июня. За первое место победитель получит 1 миллион рублей и чемпионский пояс, за второе место вручат 500 тысяч, а за третье – 250 тысяч рублей. С 1 июня по 1 сентября определятся финалисты по округам, а с 5 по 8 сентября 48 участников будут соревноваться за первое место.

