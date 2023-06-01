Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Русаковской улице ограничат из-за строительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"До 19 июля с 01:30 до 05:30 из-за проведения строительных работ на Русаковской улице будут недоступны для проезда четыре полосы", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что ограничения будут действовать на участке Русаковской улицы от дома 23 до дома 7, строения 3, до 8 июня и на участке Русаковской улицы от дома 6А до дома 23 с 12 до 19 июля.

Для транспорта сохранят движение по одной полосе в каждом направлении за счет пропуска на встречной полосе, заключили в Дептрансе.

Ранее в Дептрансе сообщили, что движение на участке Крылатской улицы будет перекрыто 4 июня, 1 и 29 июля из-за триатлона.

По информации ведомства, перекрытия будут действовать в период с 07:00 до 10:00. Парковка на участке перекрытия будет недоступна в указанные дни с 00:01 до окончания мероприятия.

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