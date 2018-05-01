01 мая 2018, 12:15Город
В саду "Эрмитаж" открылся цветочный базар
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Цветочный базар заработал в саду "Эрмитаж" во вторник, 1 мая, на открытии летнего сезона.
На базаре свои цветы представили магазины, совхозы и цветочные базы. Гости сада смогут купить уже срезанные цветы, а также луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы в горшках и все необходимое для озеленения, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, посетителей научат оформлять зеленые зоны на балконе или в квартире, расскажут о ландшафтном дизайне. На мастер-классах участники узнают, как рисовать цветы и создавать флористические композиции.
А на западе столицы в парке 50-летия Октября 1 мая москвичей ждут на Балу цветов. Там организуют лекции, мастер-классы и концертную программу.