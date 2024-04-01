Предприятие по созданию IT-оборудования возведут в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два цеха и производственные линии для создания IT-оборудования появятся на территории технологического промышленного парка "Сенькино" в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Полностью завершить строительство промышленного парка "Сенькино" планируется в 2026 году, но уже сейчас там забронировано больше половины площадей", – добавил он.

Парк возводится по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), благодаря чему один из столичных разработчиков аппаратных решений и программного обеспечения разместит здесь производство площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров.

По словам Овчинского, договор о приобретении помещений уже заключен. В будущем производитель планирует создать здесь линию монтажа печатных плат, полный цикл сборки и тестирования продуктов, подчеркнул он.

В целом "Сенькино" будет включать в себя 5 корпусов площадью более 73 тысяч "квадратов", что позволит поместиться здесь и фирмам из сферы легкой промышленности, указал руководитель департамента. В результате это создаст более 2,8 тысячи рабочих мест для жителей ТиНАО, сказал Овчинский.

Руководитель и инвестор одной из фирм, которая разместит здесь свои мощности, отметили хорошую транспортную доступность, возможность масштабирования, а также удобство для локализации процессов.

"Город вкладывает средства только в строительство дорог, метро и инженерной инфраструктуры. Основная часть инвестиций приходится на частный бизнес", – рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По информации Жидкина, всего с момента включения ТиНАО в состав Москвы только в строительство на территории округов было вложено почти 3,6 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что городские власти утвердили проекты для двух логистических центров, которые возведут в этом округе. Планируется, что их построят инвесторы в рамках программы МПТ. Они появятся неподалеку от деревни Терехово и Сенькино-Секерино, где смогут получить работу около 9,4 тысячи человек.