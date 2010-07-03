В районе Северный построят пожарное депо

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пожарное депо на четыре поста начнут строить в районе Северный в 2020 году. Сейчас ведется проектирование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Трехэтажное здание площадью 4360 квадратных метров оборудуют современной техникой и оборудованием. Планируется построить дорогу с выездом на Долгопрудненское шоссе.

На первом этаже депо разместятся гараж спецмашин и технический блок их обслуживания. Также там разместится помещение диспетчерской группы.

На втором и третьем этажах предусмотрены учебные и административные помещения, кабинет для работы с населением, тренажерный и актовый залы.

Предусмотрены учебно-спортивная зона с 10-метровой тренировочной пожарной башней и скалодромом, беговая дорожка, учебный пожарный гидрант, площадка для стоянки пожарного автомобиля и парковка на 15 машин.

Предполагается, что строительство нового пожарного депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных к месту вызова.