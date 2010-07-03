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18:32

Началось строительство эскалаторного тоннеля на станции БКЛ "Авиамоторная"

город строительство метро

18:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро приступили к строительству эскалаторного тоннеля. Работы проводят на глубине 20 метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Станция "Авиамоторная" запроектирована как станция колонного типа мелкого заложения. Платформу оформят в стиле минимализма. С этой станции пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Калининской линии метро.

Длина строящегося тоннеля составит 66 метров. В нем установят четыре эскалатора. Южный вестибюль расположится на месте конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов", северный – у здания префектуры Юго-Восточного округа.

30 марта из-за строительства БКЛ закрыли станцию московской подземки "Каховская". После окончания работ "Каховскую" включат в состав нового кольца.

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Полностью завершить строительство нового кольца подземки собираются к 2023 году.

город строительство метро

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