Началось строительство эскалаторного тоннеля на станции БКЛ "Авиамоторная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро приступили к строительству эскалаторного тоннеля. Работы проводят на глубине 20 метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Станция "Авиамоторная" запроектирована как станция колонного типа мелкого заложения. Платформу оформят в стиле минимализма. С этой станции пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Калининской линии метро.

Длина строящегося тоннеля составит 66 метров. В нем установят четыре эскалатора. Южный вестибюль расположится на месте конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов", северный – у здания префектуры Юго-Восточного округа.

30 марта из-за строительства БКЛ закрыли станцию московской подземки "Каховская". После окончания работ "Каховскую" включат в состав нового кольца.

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Полностью завершить строительство нового кольца подземки собираются к 2023 году.