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01 марта, 14:43

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Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Политехнический музей: приближая будущее"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

3 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Политехнический музей: приближая будущее".

Куратор Сергей Рыков и корреспондент Лариса Соколова пройдутся по залам Музея Москвы, где открылась выставка, и расскажут об уникальных экспонатах.

Политехнический музей – один из старейших научных музеев мира, уникальное явление отечественной и мировой культуры.

В экспозиции вы увидите архивные фото и документы, барельеф "Георгий Победоносец", изготовленный методом гальванопластики, самолет "Илья Муромец", редкие автомобили, первые счетные и вычислительные машины и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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