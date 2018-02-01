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Стартовый дом по программе реновации построят на улице Гаражная.

Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. В рамках программы реновации в новостройку переедут жители района Соколиная Гора.

Земельный участок площадью 0,7 гектаров исключили из списка к реализации на торгах. Ранее там планировалось построить гараж с магазином автозапчастей площадью около 15 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на месте участка находится плоскостная автостоянка.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в столице подобрали около 250 стартовых площадок для реализации программы реновации.