Этап престижной гоночной серии DTM пройдет в августе в Подмосковье

Со 2 по 4 августа в Подмосковье пройдет этап престижной серии DTM – международного чемпионата по кузовным гонкам.

Заезды пройдут на трассе около деревни Шелудьково Волоколамского района. В пятницу, 2 августа, запланирована 15-минутная обкатка машин и квалификационные заезды "гонок поддержки" – Формула-Россия и Кубок Lada Granta.

В субботу, 3 августа, зрители увидят выступления дрифтеров, гонки "младших" серий и заезды "гоночных такси". Также вечером гонщики DTM будут бороться за места на стартовой решетке.

Шестая гонка чемпионата DTM пройдет 4 августа, старт запланирован на 15:30.

DTM (нем. - Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft) - немецкий чемпионат по кузовным гонкам. Сегодня это один из наиболее популярных международных чемпионатов. История DTM началась еще в 1984 году, когда на трассах выступали практически "стоковые" (заводской комплектации) автомобили, а в 1996 году состоялась кульминация чемпионата, так как регламентом были разрешены многочисленные модификации.