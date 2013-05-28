Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 09:22

Происшествия

В Подмосковье в результате сердечного приступа погиб водолаз

В Ступинском районе Подмосковья погиб водолаз "Мособлпожспаса". Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Проводится доследственная проверка.

Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, несчастный случай произошел 27 мая в 15:00 в деревне Соколова пустынь.

Собеседник пояснил, что тело спасателя было обнаружено на глубине трех метров на первом подъеме водозабора реки Ока.

гибель проверки сердечные заболевания Ступинский район водолазы чп мо

