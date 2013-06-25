Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2013, 18:53

Происшествия

Рабочий, обварившийся в результате прорыва трубы, скончался в Москве

Мужчина скончался в московской больнице после того, как его обварило кипятком из-за прорыва трубы на строительном рынке на юго-востоке столицы.

Как сообщает "Интерфакс", погибший - житель Мордовии, который поступил в стационар с ожогами 98% поверхности тела.

Инцидент произошел в минувший четверг, однако известно о нем стало только сейчас.

Выяснилось, что на строительном рынке на 14 км МКАД проводились работы по ремонту теплосетей. Рабочий получил ожоги в результате срыва заглушки на магистрали с горячей водой.

Ведется расследование.

гибель теплотрассы ожоги чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика