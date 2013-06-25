Рабочий, обварившийся в результате прорыва трубы, скончался в Москве

Мужчина скончался в московской больнице после того, как его обварило кипятком из-за прорыва трубы на строительном рынке на юго-востоке столицы.

Как сообщает "Интерфакс", погибший - житель Мордовии, который поступил в стационар с ожогами 98% поверхности тела.

Инцидент произошел в минувший четверг, однако известно о нем стало только сейчас.

Выяснилось, что на строительном рынке на 14 км МКАД проводились работы по ремонту теплосетей. Рабочий получил ожоги в результате срыва заглушки на магистрали с горячей водой.

Ведется расследование.