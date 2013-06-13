В Домодедовске от удара током погиб сварщик

В подмосковном Домодедовске погиб сварщик. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.

"Звонок о том, что на территории ЗАО "Домодедовские ЖБИ", расположенной на улице Промышленная, 11 погиб человек, поступил в дежурную часть 12 июня в 8.50. Было установлено, что погибший - 25-летний мужчина из Ростовской области нарушил правила техники безопасности при проведении сварочных работ. Предварительно, он скончался от удара током", - сказал собеседник.