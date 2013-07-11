Форма поиска по сайту

Новости

11 июля 2013, 13:57

Безопасность

Здание, где могли жить мигранты, горело на востоке Москвы

Старая постройка, где, возможно, жили нелегальные мигранты, горела на Вернисажной улице на востоке Москвы. В настоящее время пожар потушен, погибших и пострадавших нет, сообщили М24.ru в пресс-службе столичного МЧС.

"В 12.37 пожар был ликвидирован", - уточнил сотрудник пресс-службы.

В двухэтажном здании бывшего склада на Вернисажной улице, которая до недавнего времени улица носила название Проектируемый проезд №890, пожарные обнаружили несколько очагов возгорания. Сотрудники полиции не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

