18 марта 2013, 15:42

Спорт

Президентом федерации гандбола России избран Владимир Нелюбин

Новым президентом федерации гандбола России избран Владимир Нелюбин. На этом посту Нелюбин заменил Бориса Алешина.

На должность главы федерации гандбола России претендовали Нелюбин и Алешин. При голосовании оба кандидата набрали по 31 голосу. Было проведено повторное голосование - Нелюбин получил 32 голоса, а Алешин - 28, сообщает пресс-служба Союза гандболистов России.

Отметим, что Нелюбин в 1999 году был одним из учредителей клуба "Пермские медведи", является председателем попечительского совета этого клуба.

