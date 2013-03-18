Новым президентом федерации гандбола России избран Владимир Нелюбин. На этом посту Нелюбин заменил Бориса Алешина.

На должность главы федерации гандбола России претендовали Нелюбин и Алешин. При голосовании оба кандидата набрали по 31 голосу. Было проведено повторное голосование - Нелюбин получил 32 голоса, а Алешин - 28, сообщает пресс-служба Союза гандболистов России.

Отметим, что Нелюбин в 1999 году был одним из учредителей клуба "Пермские медведи", является председателем попечительского совета этого клуба.