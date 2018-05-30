Telegram предупредил о блокировке своих обновлений со стороны Apple

Фото: ТАСС/Жмитрий Феоктистов

Американская компания Apple начала блокировать приложения Telegram, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что с середины апреля Apple блокирует мессенджер от обновления своего приложения iOS. При этом пользователи Android по-прежнему получают обновления.

В том числе им доступна последняя версия правил о конфиденциальности персональных данных.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Telegram из App Store в России. Компании предписали прекратить и рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера.

До этого Роскомнадзор уже уведомлял Google и Apple о необходимости изъять Telegram из магазинов. У компаний есть три варианта исполнения требования ведомства: полное удаление из онлайн-магазина, ограничение доступа к конкретной стране и ограничение функций приложения.

Telegram начали блокировать с 16 апреля по решению суда. Роскомнадзор подал иск на месседжер из-за отказа компании предоставить ключи дешифровки спецслужбам.

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