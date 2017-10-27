Сервис по ремонту гаджетов "Чудо техники" появится в семи столичных округах

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Городской сервис по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" появится в семи столичных округах к следующему году.

Горожане смогут отнести в сервис смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и многое другое. Всего ремонтировать гаджеты будут в 15 пунктах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый флагманский сервисный центр заработает уже в субботу, 28 октября, возле станции метро "Курская". Отделения появятся также в спальных микрорайонах города.

"Чудо техники" объединяет 14 сервисных центров, которые прошли строгую проверку и сертификацию. Обслуживать клиентов будут по единым тарифам. Все договоры, заключенные с мастерами, будут заносить в систему и проверять на завышение стоимости, чтобы снизит риск переплаты к минимуму.

Ранее сообщалось, что количество партнеров городского агрегатора "Чудо техники" выросло за год в три раза.

Сервис "Чудо техники" был создан в конце 2016 года, он работает по принципу агрегатора заказов, аналогично системам вызова такси. Чаще всего клиенты обращаются в сервис для ремонта смартфонов: за все время работы такие заявки составили 40 процентов. Наибольшее количество техники, принятой в ремонт, относится к фирмам Apple, Asus и Samsung.