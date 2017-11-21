Более 1600 человек задали вопросы о работе столичных загсов в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1600 человек воспользовались чат-каналом Управления ЗАГС Москвы в Telegram за время его тестирования. За несколько минут в мессенджере можно узнать, как подать заявление о регистрации брака, какие документы для этого нужны, что необходимо для получения свидетельства о рождении ребенка и многое другое. Более 85 процентов пользователей остались довольны новой услугой.

Теперь чат работает в штатном режиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На вопросы круглосуточно отвечают сотрудники горячей линии единой справочной службы правительства Москвы. По словам руководителя проекта "Общегородской контакт-центр" Андрея Савицкого, сервис удобен для тех, кому информация нужна срочно. Удобно также то, что все полученные данные хранятся в смартфоне.

Чтобы воспользоваться чат-каналом, необходимо добавить @moszags_bot в список контактов в Telegram, задать в диалоговом окне свой вопрос и дождаться ответа. Время ожидания обычно занимает менее минуты. Сейчас на вопросы пользователей отвечают около 220 специалистов.

В 2018 году telegram-каналы появятся и у других московских ведомств. Через мессенджер можно записаться на прием к врачу или узнать, как отправить ребенка в детский лагерь. Бот в Telegram сделали доступным городские библиотеки и департамент транспорта. Свой канал и у проекта "Активный гражданин".