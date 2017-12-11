СМИ сообщают о падении цен на Apple iPhone X в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России цена на флагманский смартфон Apple iPhone X снизились на 10 тысяч рублей. Правда, телефон все же остается самым дорогим гаджетом за всю историю "яблочного" бренда.

Как сообщает газета "Известия", в ноябре 2017 года на старте продаж стоимость смартфона с 64 Гб памяти составляла 79 990 рублей и 91 990 рублей с памятью в 256 Гб. Сейчас же самый бюджетный вариант iPhone X можно приобрести за 71 890 рублей, а вариант с большей памятью - за 82 690 рублей.

Ранее сообщалось, что пользователи начали жаловаться на работу iPhone X. Так, в числе недостатков многие отметили проблемы со звуком, экраном и сенсорами. Корпорация Apple признала часть недоработок новой модели и пообещала устранить их.