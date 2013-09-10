Футбольная "молодежка" России одержала третью победу в отборе ЧЕ

Футболисты молодежной сборной России в ходе домашней игры добились победы над болгарами в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2015 года.

Сегодняшняя встреча на подмосковной "Арене Химки" завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян, передает агентство Р-Спорт.

В составе победителей дубль сделал Владимир Обухов (19-я минута - с пенальти, 48), еще один мяч забил Константин Базелюк. Гости ответили голом Александра Колева.

С 18-й минуты болгары были без одного игрока - красную карточку получил Ангел Гранчов.

После этой игры команда Николая Писарева вышла на первое место в группе 2, в активе россиян девять очков за три игры.

В следующем матче квалификации 11 октября россияне проведут ответную встречу против сборной Болгарии.