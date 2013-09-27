Матч "Динамо" - "Крылья Советов" состоится на стадионе "Родина"

Игра 11-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" состоится 29 сентября на стадионе "Родина" в Химках. Матч начнется в 13.30, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Первоначально игра должна была пройти на стадионе "Арена Химки", но из-за плохого состояния газона РФПЛ решила перенести игру на другой стадион. Болельщики "Крыльев Советов" смогут посетить матч бесплатно.

Стадион "Родина" может вместить до 5 тысяч зрителей.