Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2013, 15:40

Спорт

Матч "Динамо" - "Крылья Советов" состоится на стадионе "Родина"

Игра 11-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" состоится 29 сентября на стадионе "Родина" в Химках. Матч начнется в 13.30, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Первоначально игра должна была пройти на стадионе "Арена Химки", но из-за плохого состояния газона РФПЛ решила перенести игру на другой стадион. Болельщики "Крыльев Советов" смогут посетить матч бесплатно.

Стадион "Родина" может вместить до 5 тысяч зрителей.

футбол ФК Динамо перенос мо Крылья Советов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика