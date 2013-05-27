Задержанные после матчей чемпионата России по футболу отпущены домой

Правоохранители отпустили домой всех задержанных после двух матчей заключительного тура чемпионата России по футболу в Москве. Всего со стадиона имени Стрельцова, где "Спартак" обыграл "Аланию" со счетом 2:0, и со стадиона Локомотив, где "железнодорожники" победили "Мордовию" - 2:1, в отделение доставили 38 нарушителей.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Добавим, что на стадионе имени Стрельцова задержали 24 болельщика, а на стадионе Локомотив – 14.