27 мая 2013, 08:13

Спорт

Задержанные после матчей чемпионата России по футболу отпущены домой

Правоохранители отпустили домой всех задержанных после двух матчей заключительного тура чемпионата России по футболу в Москве. Всего со стадиона имени Стрельцова, где "Спартак" обыграл "Аланию" со счетом 2:0, и со стадиона Локомотив, где "железнодорожники" победили "Мордовию" - 2:1, в отделение доставили 38 нарушителей.

При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Добавим, что на стадионе имени Стрельцова задержали 24 болельщика, а на стадионе Локомотив – 14.

