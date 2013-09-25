Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 14:05

Две тысячи болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Зенитом"

Матч 11-го тура российского чемпионата по футболу между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет в Санкт-Петербурге, смогут посетить 2089 болельщиков московской команды. Именно столько билетов было выделено болельщикам гостей согласно регламенту, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Матч состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе "Петровский". Он начнется в 18.30 по московскому времени. Все остальные билеты на него были проданы еще в минувшие выходные, таким образом, на игре ожидается аншлаг.

Напомним, что команды перед общим матчем в Санкт-Петербурге проведут встречи 10-го тура: "Спартак" в среду в Москве примет "Краснодар", а "Зенит" отправится в Самару, где сыграет против местных "Крыльев Советов".

