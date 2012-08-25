Московское "Динамо" набрало первые очки в чемпионате России

В столичном дерби шестого тура чемпионата России по футболу "Динамо" выиграло у "Локомотива" со счетом 3:2. Три очка позволили "бело-голубым" уйти с последней строчки в турнирной таблице.

В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар Александра Кокорина "железнодорожники" ответили удачным стандартом Самедова, который замкнул Майкон при полном попустительстве динамовской обороны.

Вторую половину встречи лучше провели подопечные Дана Петреску. На голы Джуджака и Нобоа "Локомотив" сумел ответить только одним точным выстрелом - после подачи углового отличился Н'Дойе.

В концовке встречи "красно-зеленые" могли уйти от поражения, но Гранат не позволил мячу залететь в ворота "Динамо", выбив его с ленточки.

После этой победы "бело-голубые" набрали три очка, что позволило им опередить "Ростов" в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "Динамо" проведет в рамках Лиги Европы с немецким клубом "Штутгарт". Чтобы пройти в групповой этап, динамовцам необходимо побеждать с разницей в три мяча. Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу "Штутгарта".