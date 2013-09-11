Алексей Смертин стал советником президента "Динамо"

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин приступил к работе в московском "Динамо" в качестве советника президента клуба. Об это сообщает официальный сайт столичного клуба.

Смертин будет отвечать в "Динамо" за стратегию развития клуба в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Напомним, что в 2006 году Алексей Смертин выступал за бело-голубых в качестве игрока и провел 26 официальных матчей. В составе сборной России Смертин провел 55 матчей, был капитаном национальной команды. Также он провел несколько сезонов в Английской премьер-лиге, участвовал в составе российской сборной на чемпионате мира в Японии и Корее 2002 года и чемпионате Европы 2004 года в Португалии.

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