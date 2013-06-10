"Зенит" начал переговоры с Андреем Аршавиным

Андрей Аршавин, возможно, вновь вернется в "Зенит". Сейчас 32-летний футболист ведет переговоры со своим прежним клубом

Андрей Аршавин желает вернуться в "Зенит", и сейчас клуб ведет переговоры с футболистом, сообщает "Советский спорт".

Сам 32-летний Аршавин заявил, что хочет вернуться в Санкт-Петербург, чтобы подготовиться к новому сезону. Его контракт с "Арсеналом" истекает 30 июня, так что новый контракт, возможно, составят в самое ближайшее время.

Напомним, Андрей Аршавин остается одним из самых популярных футболистов у россиян.