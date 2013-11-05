Матч между "Спартаком" и "Зенитом" рассудит Алексей Еськов

Главным арбитром на матч между "Спартаком" и "Зенитом" назначен москвич Алексей Еськов, сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что на этой встрече будет работать пять судей.

Матч состоится 10 ноября и пройдет без зрителей. Это связано с наказанием, которое понес "Спартак" из-за беспорядков в Ярославле. Напомним, что в матче с "Шинником" фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок.

Пять судей будет и на игре между ЦСКА и "Тереком", которая также состоится 10 ноября. Главным арбитром на матч назначен Сергей Карасев.