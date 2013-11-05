05 ноября 2013, 17:43Спорт
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" рассудит Алексей Еськов
Главным арбитром на матч между "Спартаком" и "Зенитом" назначен москвич Алексей Еськов, сообщает официальный сайт РФС.
Отметим, что на этой встрече будет работать пять судей.
Матч состоится 10 ноября и пройдет без зрителей. Это связано с наказанием, которое понес "Спартак" из-за беспорядков в Ярославле. Напомним, что в матче с "Шинником" фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок.
Пять судей будет и на игре между ЦСКА и "Тереком", которая также состоится 10 ноября. Главным арбитром на матч назначен Сергей Карасев.
Сайты по теме