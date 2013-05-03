ФК "Локомотив" закрыл продажу билетов на два домашних матча

Дирекция футбольного клуба "Локомотив" закрыла продажу билетов на Южную трибуну стадиона в Черкизове на два последних домашних матча сезона с ЦСКА и "Мордовией". Фан-сектора арены смогут посетить только владельцы абонементов.

Причиной такого решения дирекция называет участившиеся случаи правонарушений, которые происходят на Южной трибуне стадиона "Локомотив" во время домашних матчей команды. "Люди, едва ли не в первый раз пришедшие на стадион, позволяют себе абсолютно нехарактерные для настоящих болельщиков "Локомотива" вещи", - отмечается в заявлении дирекции по работе с болельщиками.

"На нашем стадионе мы хотим видеть истинных поклонников "Локо", которые верят в команду вне зависимости от результата конкретного матча или информационного фона на стороне", - заявляет руководство.

Благодаря запрету продаж билетов руководство рассчитывает качественно улучшить поддержку команды, отмечая при этом, что "помощь болельщиков может стать весомым вкладом в достижение результата в концовке сезона".