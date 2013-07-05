Екатерина Рождественская может лишиться помещения под галерею в ЦАО

Власти столицы признали утратившим силу решение о передаче в аренду известной фотохудожнице Екатерине Рождественской помещения на Рождественском бульваре, 20.

Рождественская получила помещение площадью более 500 метров в 2009 году сроком на 25 лет без права передачи в субаренду и переуступки права аренды, сообщает РИА Новости.

Екатерина Рождественская известна как автор 30 уникальных фотопроектов, которые регулярно публикуются в журналах "Караван историй" и "Караван историй. Коллекция".

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