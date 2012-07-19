Любителей социальных сетей проведут по "Instagram Москве"

В Москве появятся экскурсии по историческим местам столицы «Instagram Москва», сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта «Экскурс-бюро №1». Городская прогулка рассчитана на любителей делать «мгновенные» фотографии на камеру телефона.

"Вдохновением для этой экскурсии послужили, прежде всего, социальные сети и повальное увлечение "чек-инами" в разных местах и мгновенным выкладываем фотографий в сетях Facebook, Instagram и Twitter. Мы решили "поиграть" на этой теме и сделать экскурсию одновременно визуальной и познавательной", - рассказали агентству в бюро.

Организаторы планируют удивить москвичей и гостей столицы, показав им такие места в городе, которые точно соберут много «лайков» от друзей. Участников экскурсии проведут по старейшим московским улочкам – Полянке, Пятницкой, Большой Ордынке. Покажут необычные дворики, интересные граффити и забавные названия магазинов.

Первая экскурсия по "Instagram Москве" пройдет 31 июля.

Instagram - это бесплатное мобильное приложение для обмена фотографиями. С помощью него пользователи могут сделать фото, применить к ним фильтры, а также распространить через ряд социальных сетей. Instagram делает фотографии в квадратной форме, они похожи на Polaroid.

Изначально приложение разрабатывалось для IPhone, IPad на системе iOS 3.1.2 и выше, но недавно стало доступно и для телефонов на системе Android 2.2 и выше. Распространяется оно через App Store и Google Play.

9 апреля 2012 года Instagram приобрела компания Facebook за $1 млрд.